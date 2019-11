Locomotivas centenárias em risco de demolição vão ser preservadas

As três locomotivas a vapor centenárias e as quatro carruagens dos anos 30 que há dois anos estiveram prestes a ser transformadas em sucata vão agora ser transportadas para Guifões (Porto) a fim de serem preservadas e valorizadas. Com elas vão mais duas locomotivas a vapor que têm estado “escondidas” num armazém da estação de Livração (Marco de Canaveses). Trata-se da E143, uma Mikado que prestou serviço nas linhas do Porto à Póvoa e Guimarães, e da E162, uma Mallet que andou em praticamente todas as linhas de via estreita do país. Por terem estado protegidas, estão ambas em razoável estado de conservação.

