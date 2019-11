Alguém me consegue explicar a OPA do Benfica?

Parece que o Benfica deixou de ser um clube de futebol. Agora é uma instituição de caridade, que aproveitou a época natalícia para combater o empobrecimento dos accionistas da Benfica SAD com a compra de acções a preços de 2001. Nenhuma Black Friday bate esta promoção. Luís Filipe Vieira & Amigos decidiram lançar uma OPA que oferece cinco euros por cada acção do Benfica, quando em bolsa elas eram negociadas a 2,76 euros – um chorudo prémio de 81% por acção. Eu não trabalho na CMVM, mas talvez algum leitor trabalhe: haverá muitas outras OPA cujo prémio quase dobra o valor das acções cotadas? O Benfica pode ter aqui uma oportunidade para entrar no Guinness Book of Records.

