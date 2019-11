Tottenham de José Mourinho continua 100% vitorioso

O Tottenham de José Mourinho somou este sábado o terceiro triunfo consecutivo desde que chegou ao comando técnico da equipa londrina. Desta vez, batendo em casa o Bournemouth, por 3-2, para a Liga inglesa.

Um ciclo positivo que se iniciou na deslocação ao terreno do West Ham (2-3), também para o campeonato, prosseguindo na fase de grupos da Liga dos Campeões, frente aos gregos do Olympiacos (3-2), que lhe valeu o apuramento para a fase seguinte da competição milionária da UEFA.

Mais cedo neste sábado o Manchester City não foi além do empate frente ao Newcastle (2-2), o que levou a equipa a atrasar-se um pouco mais do primeiro lugar. O mesmo aconteceu ao Chelsea, que perdeu em casa com o West Ham (0-1).

Cada vez mais isolado no topo da classificação continua o Liverpool que recebeu e bateu também este sábado o Brighton, por 2-1.