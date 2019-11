Um soco e um título: a história de Anselmo Vingador

Há uma semana, em Lima, o Flamengo conseguiu uma reviravolta épica na final da Taça Libertadores. De virtual derrotado aos 88’, o gigante “rubro negro” comandado por Jorge Jesus emergiu triunfante após o último apito do árbitro graças ao duplo acerto de Gabigol, aos 89’ e aos 92’. Numa final, nunca se desiste e o Flamengo alimentou-se dessa crença para ter a força suplementar que faltou ao River Plate nesta final de jogo único na capital do Peru. Há 38 anos, os últimos minutos do terceiro embate entre Flamengo e os chilenos do Cobreloa na final da Libertadores já não iriam dar nada de novo. O Flamengo vencia por 2-0, já tinha no bolso o seu primeiro título continental, mas ainda estava em jogo um sentimento chamado vingança. Anselmo Pereira, um avançado suplente da equipa brasileira, entrou nesses últimos instantes com uma missão, bater num adversário, ordenado para tal pelo seu treinador. Entrou, bateu e saiu. Assim nasceu a lenda de Anselmo Vingador.

