Morreu Domingos Piedade, um dos rostos da Fórmula 1 em Portugal

Domingos Piedade, uma das mais importantes figuras da Fórmula 1 em Portugal, morreu este sábado no Hospital CUF de Cascais, vítima de cancro no pulmão. A notícia foi confirmada ao PÚBLICO por Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP).

Domingos Piedade, de 75 anos, foi manager e director desportivo de várias equipas de Fórmula 1, assim como comentador televisivo. Além de vice-presidente da Mercedes AMG, Piedade foi gestor de carreira de Emerson Fittipaldi e Michele Alboreto e amigo próximo dos pilotos Ayrton Senna e Michael Schumacher.

“Era como se fosse um irmão para mim”, começa por dizer ao PÚBLICO Carlos Barbosa, com quem iniciou “a aventura do ACP”. “Era um homem respeitado e reconhecido internacionalmente como um grande profissional. Foi gestor de vários pilotos de Fórmula 1, tinha um coração enorme para toda a gente e vai-nos fazer muita falta.”

Natural de Cascais, Piedade ganhou as 24 Horas Le Mans como chefe de equipa da Porsche e foi ainda director do Circuito do Estoril. O engenheiro português viveu durante 35 anos na Alemanha, onde completou os estudos universitários e se profissionalizou na indústria automóvel. “A primeira vez que fui a Le Mans foi no ano em que ganhou o Masten Gregory [1965] e eu ainda era estudante”, lembrou ao PÚBLICO em 2010.

Em Maio deste ano, destacou, em entrevista ao Observador, o importante papel que desempenhou na introdução dos safety-cars no Grande Prémio de Fórmula 1, a principal competição do automobilismo. “Em 1984, no meu primeiro ano na AMG, levei o meu carro para safety-car num Grande Prémio. A partir daí, os safety-car fizeram sempre parte da F1. Assinámos um contrato em 1985. Hoje vale uns 15 milhões de euros por ano. Na altura, era zero. Hoje há um condutor oficial do safety-car, é o Bernd Maylander”, revelou, à data, ao Observador.