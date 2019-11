Maria Martins conquista bronze em scratch na Taça do Mundo

A ciclista portuguesa Maria Martins conquistou neste sábado a medalha de bronze na prova de scratch na terceira etapa da Taça de Mundo de pista, que está a decorrer em Hong Kong.

Na final de scratch, Maria Martins foi terceira, a uma volta da norueguesa Anita Yvonne Stenberg, vencedora, ficando também atrás da letã Verena Eberhardt.

A portuguesa somou os primeiros pontos na Taça do Mundo, ocupando o 11.º lugar, com 400, com a russa Anastasia Chulkova a liderar, com 950, seguida da italiana Martina Fidanza (750) e de Anita Yvonne Stenberg (560).

Em omnium, Iuri Leitão foi 10.º classificado, com um total de 86 pontos no fim das quatro provas, somando pontos para Portugal na luta por um lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

O neozelandês Campbell Stewart venceu a prova, com 142 pontos, seguido do alemão Roger Kluge (133) e do suíço Thery Schir (125).

No domingo, João Matias participa na prova de scratch, enquanto Maria Martins competirá em omnium.