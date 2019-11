FPG e Portugal Pro Golf Tour renovam parceria

A Federação Portuguesa de Golfe e o circuito Portugal Pro Golf Tour anunciaram a renovação da sua parceria, tendo como base a troca de convites entre torneios do PPGT e o Open de Portugal at Royal Óbidos de 2020.

Trata-se de uma parceria estratégica tendo em conta que os atletas da Seleção Nacional Amadora terão a oportunidade de manter o seu ritmo competitivo e simultaneamente melhorar a classificação no Ranking Mundial Amador, uma vez que o PPGT tem estatuto de WAGR.

Por sua vez, os convites para o Open de Portugal at Royal Óbidos irão potenciar o posicionamento do Portugal Pro Golf Tour, circuito que em muito contribui para o golfe profissional nacional e internacional, uma vez que integra jogadores de qualidade de diferentes países, nomeadamente do Circuito European Challenge Tour, entre outros, assumindo-se como um circuito de inverno de referência.

" Na Federação Portuguesa de Golfe trabalhamos diariamente para proporcionar aos nossos melhores atletas a oportunidade de competirem a um nível elevado, pois acreditamos que esse é o caminho para a evolução sustentada do golfe nacional. A parceria que estabelecemos com o circuito Portugal Pro Golf Tour é um exemplo deste compromisso e que muito nos honra.”, afirmou Miguel Franco de Sousa, Presidente da FPG.

Por sua vez, José Correia, Diretor do PPGT, reiterou: "Como promotor do Portugal Pro Golf Tour, tenho um enorme orgulho na renovação desta parceria mas também no reconhecimento da qualidade e importância deste circuito para o golfe nacional."

O Portugal Pro Golf Tour irá organizar 21 torneios ao longo da presente época, bem como um Tour Championship, este último a realizar-se em Março de 2020, no fantástico campo de golfe Troia Golf Resort.

