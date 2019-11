Fernando Santos: “Será um grupo forte, com dois favoritos e um candidato”

“Ninguém desejava estas equipas. Portugal não desejava, mas também a Alemanha e a França não desejavam Portugal.” Poucos minutos depois de estar concluído, em Bucareste, o sorteio para a fase final do Europeu 2020, Fernando Santos apresentou-se perante os jornalistas com aparente descontracção, mas de forma subtil não deixou de atirar a pressão para o lado alemão e francês: “Têm a responsabilidade de ganhar e têm de assumir essa responsabilidade.”

A França e a Alemanha, admitiu Fernando Santos este sábado, são “duas das quatro selecções favoritas” à vitória do Euro 2020, Portugal entra no grupo dos “candidatos”, mas o técnico da equipa nacional garante que tinha “um feeling de que este podia ser” o grupo da selecção portuguesa.

Sem esconder que a “nível logístico” preferia ter ficado no grupo da Espanha, o que implicaria viagens na fase de grupos a Bilbau e Dublin, e a estadia “em casa” na Cidade do Futebol, o seleccionador nacional mostrou algum alívio por ter evitado a queda no Grupo A (“Baku seria a cidade mais difícil”), adiantando que com dois jogos na Hungria intercalados por um outro em Munique, a Federação Portuguesa de Futebol deverá optar por “adoptar Budapeste” como quartel-general durante o Euro 2020.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Num “grupo forte, com dois favoritos e um candidato”, Santos refere que terá que “preparar bem o torneio”, não esquecendo que “ainda há uma quarta equipa, que não sabemos quem será”. “Todos vão respeitar-se uns aos outros. Vamos acreditar nas nossas possibilidades e podemos vencer”, concluiu o seleccionador português.

As palavras de Santos, que sacudiu o favoritismo para o lado dos adversários, foram recebidas por Didier Deschamps com um sorriso: “O Fernando é um espertalhão. Já o conheço. No Euro 2016 também dizia que a França era favorita. É um grupo com três equipas fortes.”

Já Joachim Low qualificou o Grupo F como “interessante” e mostrou-se “ansioso que chegue o mês de Junho e que o Europeu comece”. O seleccionador germânico desvalorizou o facto de receber os rivais em Munique, porque “Portugal e França têm muita experiência, têm muitos jogadores de qualidade, não importa onde joguem.”