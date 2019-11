Alemanha e França serão adversários de Portugal no Euro 2020

A Alemanha e a França serão adversários de Portugal no Grupo F do Campeonato da Europa de futebol de 2020. O sorteio realizou-se neste sábado em Bucareste, na Roménia, e estando a selecção portuguesa incluída no pote 3, já se sabia que o conjunto liderado por Fernando Santos iria encontrar rivais teoricamente difíceis na fase de grupos.

Falta ainda conhecer o nome da quarta equipa que completará o grupo, que será um país incluído no pote 4, que apenas será conhecido após a realização do play-off.

As duas cidades anfitriãs do grupo de Portugal serão Munique, na Alemanha, e Budapeste, na Hungria.

Portugal, recorde-se, vai defender na competição o título conquistado em 2016, num Europeu realizado em França.

Grupo A

Turquia

Itália

País de Gales

Suíça

Grupo B

Dinamarca

Finlândia

Bélgica

Rússia

Grupo C

Holanda

Ucrânia

Áustria

País apurado via play-off

Grupo D

Inglaterra

Croácia

República Checa

País apurado via play-off

Grupo E

Espanha

Suécia

Polónia

País apurado via play-off

Grupo F

Portugal

França

Alemanha

País apurado via play-off