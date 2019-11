Pizzi-Vinícius, uma sociedade que chega para o consumo interno

É uma sociedade que tem dado resultados nos últimos tempos. O médio português Pizzi e o avançado brasileiro Vinícius têm feito a diferença no jogo do Benfica, com o primeiro a assistir e a marcar golos e o segundo a imitar o capitão benfiquista. Foi assim na quarta-feira, em jogo da Liga dos Campeões contra o RB Leipzig. E foi assim também ontem, contra o Marítimo, para o campeonato português. Com uma diferença. Enquanto na competição europeia a sociedade luso-brasileira não foi suficiente para garantir a vitória, ontem, no mercado interno, a dupla chegou e bastou para assegurar uma goleada por 4-0.

É uma questão de exigência. O RB Leipzig e a Liga dos Campeões estão a um nível bem distinto do Marítimo e da Liga portuguesa. E se, para a Champions, este Benfica não tem fôlego, para o campeonato nacional tem pulmão mais do que suficiente, como se provou neste sábado.

Com os campeões nacionais a apresentarem exactamente o mesmo “onze” nas duas partidas, a história dos dois jogos foi bem distinta. Ontem, na Luz, depois de um início de jogo pouco conseguido e em que até foi surpreendido pela pressão adiantada realizada pelo Marítimo, o Benfica foi capaz de se recompor e em dois raides desfez as esperanças insulares em repetir aquilo que já tinha feito, esta época, a FC Porto, Sporting e Sp. Braga, ou seja, roubar pontos. E depois ficou com o jogo na mão, chegando com toda a tranquilidade à goleada. Na quarta-feira, como se sabe, a história foi bem diferente, com o RB Leipzig a ter outros argumentos, deixando visíveis as limitações dos “encarnados” e que nem a sociedade Pizzi-Vinícius conseguem escamotear.

O Marítimo, com um novo técnico no banco de suplentes, entrou na Luz com audácia. Getterson e Maeda, logo nos primeiros instantes, incomodaram Vlachodimos. Mas se a linha da frente maritimista revelava qualidade, o mesmo já não se pode dizer do sector mais recuado, que vacilou logo nas primeiras vezes em que foi testado. Pizzi e Vinícius construíram em pouco mais de dez minutos os dois primeiros golos da partida: o primeiro apontado pelo português após assistência do brasileiro, que segurou bem a bola no interior da área do Marítimo antes de servir Pizzi; o segundo invertendo-se os papéis, com o português a cruzar e Vinícius a encostar para dentro da baliza.

Com Taarabt e Chiquinho em bom plano e a burilarem o futebol benfiquista pelo meio do terreno, o Marítimo foi baixando os braços. E perdeu todas as esperanças de conseguir algo do jogo quando Vinícius marcou o seu segundo golo na partida, de novo após assistência de Pizzi, embora, desta vez, Amir, com uma defesa incompleta, tenha dado uma ajuda involuntária.

Positivo/Negativo Positivo Pizzi O médio está a realizar um início de temporada impressionante. Ontem marcou mais um golo – já leva 15 em todas as competições, o registo de toda a época passada – e fez mais duas assistências.

Positivo Vinícius O avançado tem sabido aproveitar a lesão de Seferovic e o desacerto de Raúl de Tomás para ganhar o seu espaço. Ontem marcou pelo quarto jogo consecutivo e já leva 12 remates certeiros – oito só para o campeonato. Negativo Defesa do Marítimo Há pouco a fazer com uma defesa tão permissiva – são já a segunda pior da Liga.

Negativo Gabriel Ser expulso por acumulação de amarelos quando o Benfica vencia por 4-0 é uma estupidez.

Na segunda parte, o jogo não se alterou. O Benfica manteve o controlo do jogo, mesmo depois da expulsão, por duplo cartão amarelo de Gabriel, o que obrigou as “águias” a jogarem em inferioridade numérica durante meia-hora. Mas, nessa altura, já Vinícius tinha chegado ao “hat-trick”, o seu primeiro com a camisola do Benfica vestida, na recarga a um remate de fora da área de Chiquinho, e a goleada “encarnada” era demasiado pesada para permitir ao Marítimo qualquer tipo de ilusões.