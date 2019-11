Clássicos e novidades: as imagens do concerto dos D-A-D no Porto

A noite esperava-se no mínimo animada: o Hard Club teve que alterar a sala do espectáculo, devido à grande afluência na procura dos bilhetes. Em Lisboa, onde os dinamarqueses vão actuar este sábado, o concerto já se encontra esgotado há alguns dias.

Os Disneyland After Dark começaram a tocar juntos nos inícios dos anos 80 em Copenhaga, Dinamarca. Quando se tornaram internacionalmente conhecidos, em 1989, acharam por bem alterar o nome para D.A.D., para evitar acções judiciais com a Walt Disney Company. Em 1995, mudaram para D:A:D e nos anos 2000 a ortografia foi alterada para D-A-D, mais amigável da Internet.

Como companheiros de viagem, os D-A-D convidaram os Hangarvain, banda italiana de rock clássico e hard blues praticamente desconhecida em Portugal. Uma pequena multidão começava a formar-se, em frente ao palco. A banda da noite actuou pela 15ª vez em Portugal e seduziu de imediato o público com o seu hard rock e atitude de estrelas de rock.

Os D-A-D tocaram os esperados clássicos (ponto alto: Sleeping my day away) e temas do seu novo disco de originais, A Prayer for the Loud, que entrou directamente para o número 1 no top de vendas na Dinamarca.