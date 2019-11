Fernanda nunca precisou de olhar para a etiqueta para pensar no que estava por detrás da roupa que comprava. “Nunca comprei naquelas lojas que vendem as peças mais baratas. Sempre tive consciência da maneira como eram feitas. Se utiliza trabalho infantil, tingimentos que podem ser tóxicos… para as peças serem tão baratas alguma coisa tem de haver, não é?”

