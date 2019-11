Hospitais devem ter consultas abertas, em horário alargado, para doentes não urgentes

As urgências devem ter equipas fixas e deve ser criada a especialidade de medicina de urgência e emergência. E para responder aos doentes não urgentes, que representam anualmente cerca de 43% dos episódios de urgência, os hospitais devem criar uma consulta aberta disponível em horário alargado e fora do ambiente da urgência. Estas são duas das propostas do grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde, em Janeiro, com o objectivo de melhorar os serviços de urgência.

