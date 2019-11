Prepare-se para um fim-de-semana cinzento e com chuva

A chuva não dará tréguas este fim-de-semana, com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a apontarem esta sexta-feira para aguaceiros, principalmente no Norte e Centro do país, vento por vezes forte nas terras altas e céu bastante nublado na maior parte do território continental.

Há ainda possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca na região Sul e em Lisboa e prevê-se, na costa ocidental, ondas de noroeste com dois a 2,5 metros, “diminuindo para 1,5 a dois metros, passando a ondas oeste a norte do Cabo Mondego”.

Esta sexta-feira as temperaturas mínimas vão variar entre os 9ºC em Bragança e Guarda, 11ºC em Viseu e Vila Real, 13ºC no Porto, 15ºC em Lisboa e 10ºC em Faro. Já as máximas poderão chegar aos 20ºC em Santarém, 18ºC em Lisboa, 15ºC em Portalegre e Bragança e 17ºC no Porto e 12ºC na Guarda.

No sábado a chuva e as nuvens manter-se-ão um pouco por todo o país, com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde.

Já no domingo, o sol poderá espreitar, a partir da tarde, nalgumas regiões, ainda que acompanhado de algum nevoeiro e aguaceiros, com possibilidade de neve acima dos 1600 metros e de trovoada até ao final da manhã. Nas terras altas, o vento será de moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante oeste, tornando-se forte do quadrante norte a partir da tarde, com rajadas até 85 km/h.

É também a partir de domingo que os termómetros vão descer, podendo chegar aos 2ºC de mínima em Bragança, 5ºC em Viseu e Vila Real, 9ºC no Porto, 11ºC em Lisboa e 10ºC em Faro. As máximas deverão ficar-se pelos 7ºC na Guarda, 15ºC no Porto, 11ºC em Portalegre, 16ºC em Lisboa e 17ºC em Faro.

No início da próxima semana o sol deverá voltar, assim como o frio. Para segunda-feira, as previsões do IPMA apontam para “céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade na região Sul durante a tarde” e para uma ligeira descida da temperatura mínima.

Nos Açores e na Madeira, o IPMA prevê um fim-de-semana com períodos de céu nublado e sol no sábado. Os termómetros vão variar, esta sexta-feira, entre os 15ºC de mínima e os 20ºC de máxima no arquipélago dos Açores e, na Madeira, entre os 16ºC e os 22ºC.