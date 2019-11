Cáritas Portuguesa lança concurso para jovens jornalistas

Já estão abertas as candidaturas para o concurso Keep in Mind, promovido pela Cáritas Portuguesa, no âmbito do projecto Mind — Migrações, Interligação e Desenvolvimento. Podem concorrer jornalistas em início de carreira ou finalistas de cursos ligados à comunicação social, desde que possuam nacionalidade portuguesa e tenham menos de 30 anos. O prazo de candidatura termina a 15 de Dezembro.

Após a candidatura, que pode ser efectuada aqui, os inscritos têm até 24 de Abril de 2020 para apresentar uma página de jornal que promova um destes quatro temas: causas das migrações forçadas e os objectivos de desenvolvimento sustentável (desigualdades entre países e regiões); direitos e protecção de migrantes e refugiados (o direito a escolher partir ou ficar); o papel da sociedade de acolhimento; e a contribuição dos migrantes para o desenvolvimento dos países de origem e de chegada.

Foto CÁRITAS PORTUGUESA

A página de jornal terá de ser criada pelo participante, podendo também ser apresentadas páginas já publicadas nos meios de comunicação social: reportagens, notícias, entrevistas ou artigos.

A entrega de prémios está marcada para 21 de Maio de 2020, Dia Mundial da Diversidade. Os três vencedores do concurso terão direito a uma viagem de imprensa durante uma semana, onde poderão realizar uma reportagem, posteriormente publicada no jornal PÚBLICO e no site e nas redes sociais da Cáritas.

O regulamento completo do concurso pode ser consultado aqui.