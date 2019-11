“Menos avião, mais imaginação”: a Greve Climática Global volta às ruas

"Menos avião, mais imaginação", "Não ao carvão, sim à transição." Lisboa voltou a acordar esta sexta-feira, 29 de Novembro, com os gritos de guerra dos jovens grevistas, em vésperas da chegada de Greta Thunberg a Portugal. Várias centenas de pessoas — de todas as idades — juntam-se na Praça Luís de Camões para pedir justiça climática e medidas concretas em matérias de energia e protecção ambiental. Com uma pontualidade britânica, a manifestação arrancou as 10h em ponto, com o eco dos bombos e das canções de protesto a ecoar pelas ruas adjacentes. A praça está cheia de cartazes mordazes, sorrisos e dança, numa manifestação com gosto a festa. Uma celebração consciente: nesta sexta-feira de finais de Novembro, em que o termómetro ainda bate nos 17 graus, estes manifestantes pedem ao "sr. ministro" que explique por que é que "no Inverno ainda faz calor"

É a quarta vez que por cá se sai à rua e, desta vez, o grande objectivo é mobilizar todos os interessados a participar na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que se realiza entre 2 e 13 de Dezembro, em Madrid. Há cinco concentrações confirmadas (junta-se o Porto, Coimbra, Faro e a ilha de Santa Maria) para território nacional e estão também previstas acções em Penafiel, Évora e Caldas da Rainha. Em todo o mundo, são esperados mais de 100 mil manifestantes na Greve Climática Global, que vai decorrer em mais de 2300 cidades de 154 países, segundo estimativas do movimento Fridays For Future.