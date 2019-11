Ser Voluntário… na Mundo a Sorrir

Área Geográfica: Nacional e Internacional

A Mundo A Sorrir é uma organização não-governamental (ONG) com a missão de promover a saúde oral e a saúde global como um direito universal junto das populações em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Tem abrangência nacional e internacional, nomeadamente em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em Moçambique e São Tomé e Príncipe, através de projectos que potenciam a inclusão social e a cooperação e apoio ao desenvolvimento.

Entre os vários projectos nacionais da organização destacamos o Aprender a Ser Saudável, o C.A.S.O e o Dr. Risadas. O primeiro é um projecto “pioneiro e inovador” em Portugal, constituído por uma equipa multidisciplinar nas áreas de medicina dentária, nutrição e actividade física. Trabalha nas áreas da prevenção e capacitação, com especial enfoque na saúde oral, através da introdução de hábitos saudáveis nas crianças. O C.A.S.O. (Centro de Apoio à Saúde Oral) consiste na prestação de serviços de saúde oral e de acompanhamento psicossocial a populações em situação de vulnerabilidade socioeconómica através de uma clínica dentária, tendo em vista a sua reinserção social.

Por fim, o Dr. Risadas pretende reduzir as doenças mais prevalentes na cavidade oral das crianças e jovens com necessidades de saúde especiais (NSE), proporcionando melhores cuidados preventivos e melhor acessibilidade a cuidados de saúde.

Qual o impacto da Mundo a Sorrir?

A Mundo a Sorrir conta com 600.920 beneficiários, tendo já envolvido 1585 voluntários. Realizou já 35.671 acções de capacitação, 129.423 rastreios médico-dentários, 97.823 tratamentos médico-dentários e um total de 289.481 escovas e pastas doadas.

Como posso ajudar?

Os voluntários podem apoiar a Mundo a Sorrir, a nível nacional, das seguintes formas:

apoio logístico aos diversos projectos acima referenciados (organização de materiais);

apoio administrativo (gestão de base de dados, inserção de dados e avaliação, etc.)

apoio nas acções de capacitação nas escolas e instituições, no âmbito dos projectos preventivos;

apoio na criação e dinamização das actividades internamente;

observação/assistência de consultas médico-dentárias;

realização de consultas médico-dentárias (necessária formação)

participação em eventos/feiras;

organização de actividades de angariação de fundos;r

egisto audiovisual das actividades.

O que precisam de mim?

Para a Mundo A Sorrir basta que o voluntário mostre vontade de ajudar, compromisso com a missão da organização e responsabilidade. Ao longo do ano, a organização desenvolve projectos em diversos pontos do país, de acordo com os cronogramas pré-definidos, tentando assim conciliar as actividades programadas com a disponibilidade do voluntário.