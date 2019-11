Prioridades para a CP

A ferrovia nacional tem em Carlos Cipriano o seu melhor porta-voz. Este tem exposto o nível de decadência que a CP chegou, fruto do desinvestimento e desinteresse por parte da tutela nas últimas décadas. Herdámos um serviço público ferroviário de joelhos, quando este deveria estar equiparado aos sistemas homólogos europeus. A CP não só presta um serviço público, como também presta um serviço de representação para o país. No Algarve, as veteranas automotoras a diesel arrastam-se diariamente entre Lagos e Vila Real de Sto. António. Vão estas pintadas do lado de fora, barulhentas e sujas do lado de dentro, naquilo que infelizmente representa o very typical do estado da nossa ferrovia. Gostaria, como utente e cidadão, de ter uma alternativa digna entre Portimão e Faro. Afinal a CP e o país merecem muito mais.

Vasco T. Duarte, Portimão

Valorizar o projecto europeu

É do domínio público que a UE ao longo do universo temporal enveredou por um rumo que não contribuiu, em muitos casos, para enaltecer a Europa e onde os seus cidadãos vivem sob diferentes mas cumulativas agendas de medos e de incertezas. Algo que tem sido agravado por um cenário internacional deplorável, vergonhoso e inadmissível, em cuja direcção o Velho Continente dá a imagem de ter pouco a dizer no presente. Porém, como alguns pretendem fazer crer, não pode ser o bode expiatório de todas as circunstâncias erróneas que estão a acontecer à escala planetária. Assim, nesta perspectiva, é fundamental compreendermos a necessidade de uma maior igualdade entre os Estados-membros ao invés de projectos conotados de egoísmo identitário. Mas, apesar de tudo, nesta Europa, com todos os defeitos que lhe possam atribuir, ainda é possível trabalhar em grupo e unir várias formas de pensar para um só objectivo: valorizar o projecto europeu.

Manuel Vargas, Aljustrel

Mordomias governamentais

Alguns sectores da sociedade portuguesa têm manifestado o seu descontentamento perante a fraca qualidade de serviços essenciais, desde logo no atraso de consultas, pelo fecho de serviços que ainda que temporários, não existe a certeza de que voltem ou quando voltam a abrir, das débeis condições e falta de meios para que os agentes da autoridade cumpram a sua missão e um sem números de situações que nos empobrecem enquanto nação.

Aparentemente está tudo bem, e os cidadãos é que são os culpados por serem exigentes na reivindicação dos seus direitos, o que acaba por ser uma flagrante contradição, quando se gastam milhões no elenco governamental nunca visto, num país onde grande parte dos portugueses não admite uma realidade preocupante que servirá para alguns, mas não para todos os portugueses, e irá fazer com que tenhamos de pagar um preço alto, onde parece não existir controlo sobre os dinheiros públicos.

A pergunta que todos devemos fazer é sobre o porquê de não existir dinheiro para proporcionar aos cidadãos serviços de qualidade mas existem verbas para alimentar um governo despesista com mordomias?

Américo Lourenço, Sines