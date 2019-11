De que vale uma emergência climática europeia?

Pouco se fala da importância da sinceridade em política, como aliás em todos os aspectos da vida humana. E é pena, porque é impossível exagerar essa importância. A sinceridade é, simplesmente, o valor cardinal da nossa vida em comum. Com a prática continuada da sinceridade estabelece-se confiança, que é a base de se poder fazer coisas juntos, que é a base da política. O custo da insinceridade é pois muito maior do que o da mera hipocrisia; é o do possível desabar de todo o edifício que foi descrito atrás.

