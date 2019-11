Ponte de Londres fechada e operação policial em curso

A Ponte de Londres foi fechada nesta sexta-feira e a polícia matou a tiro um homem. As autoridades avançaram que responderam, por volta das 14h00, a um alerta de esfaqueamento no local e que detiveram uma pessoa. Os serviços de emergência estão a considerar a situação como “grave incidente”. Por precaução, estão a tratá-la como estando “relacionada com terrorismo”, uma vez que ainda desconhecem as circunstâncias, dizem.

"Acreditamos que haja várias pessoas feridas”, disse a polícia de Londres no Twitter. O Guardian avança que cinco pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já reagiu no Twitter dizendo estar a “receber actualizações” do incidente e agradeceu à polícia e a todos os serviços de emergência pela sua “rápida resposta”.

No local estão vários carros da polícia e dezenas de agentes, vendo-se ainda um camião branco atravessado na ponte.

“Estamos nas primeiras fases de um incidente na Ponte de Londres”, alertou a polícia no Twitter. “Parece que alguém foi baleado”, acrescentaram as autoridades, sem avançarem mais pormenores.

Nas imagens entretanto divulgadas no Twitter por várias testemunhas, vêem-se pedestres a agarrarem um homem e a mantê-lo no chão e três agentes tentam controlar a situação. Os civis afastam-se gradualmente e, com um agente em cima do homem, há um civil que começa a fugir e um outro agente, munido com uma espingarda automática, dispara contra o homem no chão.

Noutro vídeo podem-se ver os mesmos três agentes a manterem distância do corpo do homem, enquanto apontam as suas espingardas automáticas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um jornalista da BBC diz que viu um grupo de homens em confronto e que depois ouviu dois tiros. “Pareceu haver uma luta a decorrer no outro lado da ponte, com vários homens a atacarem um outro”, disse John McManus. “A polícia chegou depressa, incluindo polícia armada, e vários tiros foram disparados contra o homem”.

A polícia ordenou a todos os pedestres e condutores de veículos que abandonassem a ponte e já criou um cordão de segurança. “Houve uma correria e toda a gente se escondeu debaixo das mesas”, disse Noa Bodner, que está num restaurante da Ponte de Londres, à BBC. “Avisaram-nos para ficarmos longe das janelas”, continuou, referindo que o gerente do restaurante trancou as portas.