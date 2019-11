Lei antiaborto no Ohio obriga médicos a “reimplantar no útero uma gravidez ectópica”

Uma nova proposta de lei antiaborto que está em discussão no estado norte-americano do Ohio obriga os médicos a “reimplantarem uma gravidez ectópica” no útero das mulheres grávidas, um procedimento impossível de se fazer com a tecnologia disponível. O documento, patrocinado por 21 congressistas do Partido Republicano, 17 dos quais homens, cria também acusações de “homicídio por aborto”, punível com prisão perpétua, e “homicídio por aborto agravado”, punível com pena de morte.

A proposta de lei 413, da Câmara dos Representantes do Ohio, é a mais recente tentativa dos grupos antiaborto de forçarem uma intervenção do Supremo Tribunal norte-americano.

O aborto é legal em todos os estados do país há quase meio século, com várias excepções, aprovadas estado a estado, semelhantes às que existem na legislação de países europeus.

Mas a decisão do Supremo Tribunal norte-americano que abriu caminho ao fim da proibição do aborto a nível nacional, em 1973, está a ser posta em causa por uma série de propostas radicais em estados como o Ohio, Georgia, Alabama, Kentucky, Mississippi e Louisiana – onde o Partido Republicano está em maioria nas duas câmaras dos respectivos Congressos.

Os tribunais têm travado a entrada em vigor dessas leis, mas o objectivo dos seus proponentes não é uma vitória a curto prazo.

À medida que as propostas mais radicais vão sendo aprovadas e rejeitadas pelos tribunais, é cada vez mais provável que pelo menos uma delas venha a ser aceite para revisão no Supremo Tribunal – um passo que os juízes têm recusado dar nas últimas décadas, mas que passou a ser mais provável com a nomeação, nos últimos dois anos, dos juízes Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh pelo Presidente Donald Trump.

No caso do Ohio, a proposta de lei que está em discussão na Câmara dos Representantes segue-se a uma outra, semelhante, promulgada em Abril pelo governador Mike DeWine e travada por um juiz federal em Julho.

Numa das secções, onde se descreve o que devem fazer os médicos para escaparem a acusações criminais, surge a indicação de que “devem ser dados todos os passos possíveis para se preservar a vida da criança não nascida, ao mesmo tempo que se preserva a vida da mulher”.

“Esses passos devem incluir, nos casos em que for aplicável, a tentativa de reimplantar uma gravidez ectópica no útero da mulher”, lê-se na proposta de lei.

"Ficção científica"

Uma gravidez ectópica acontece quando o ovo fertilizado se desenvolve fora do útero, na grande maioria dos casos nas trompas de Falópio. Se não for tratada, o rompimento pode causar uma hemorragia interna com possível infecção ou até mesmo a morte da mulher.

Esta é a segunda vez em poucos meses que um procedimento médico inexistente é proposto no estado do Ohio por congressistas do Partido Republicano.

Em Abril, o congressista John Becker – um dos proponentes da lei mais recente – propôs mais limites para a cobertura dos seguros nos casos de aborto, que poderiam ser levantados se a grávida fosse submetida à “reimplantação do ovo fertilizado no útero da mulher grávida”.

Durante a discussão pública dessa proposta, entre Abril e Maio, o médico norte-americano Daniel Grossman, especialista em saúde reprodutiva, deu vários conselhos aos congressistas do Partido Republicano do Ohio numa série de tweets que se tornou viral.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Infelizmente, as gravidezes ectópicas não podem progredir até ao nascimento. Se não forem tratadas, e à medida que se desenvolvem, a trompa de Falópio distende-se até ao ponto de ruptura e pode causar uma hemorragia”, explicou o médico no Twitter.

“Infelizmente, uma gravidez ectópica não pode ser ‘reimplantada’ no útero. Essa tecnologia não existe. Por isso, sugiro que retirem isso da vossa proposta de lei porque é pura ficção científica”, concluiu o médico.