“Vários feridos” em ataque com arma branca em Haia

Várias pessoas ficaram feridas esta sexta-feira durante um ataque com uma arma branca no centro de Haia, na Holanda. A polícia da cidade confirma que os serviços de emergência já estão no local, mas não oferece mais detalhes sobre o estado das vítimas.

As autoridades holandesas acrescentam através da rede social Twitter que procuram um homem com idade estimada entre os 45 e os 50 anos, e que estaria a usar um fato de treino preto e um cachecol da mesma cor.

O ataque terá acontecido em Grote Marktstraat, uma das principais áreas de comércio da cidade, numa altura em que muita gente estava na rua a fazer compras, aproveitando as promoções da chamada “Black Friday”.

O alerta foi dado às 20h20 (hora local, 19h20 em Portugal) desta sexta-feira.