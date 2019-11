Doente inglês em estado terminal realiza desejo: ver o novo Star Wars antes de morrer

Um paciente do Rowans Hospice, em Waterlooville, no condado inglês de Hampshire, tinha um desejo antes de morrer: ver o último filme da saga Star Wars, que chega às salas nacionais a 19 de Dezembro.

Porém, a sua condição não lhe permitia esperar tanto tempo. Por isso, o hospital inglês lançou um apelo no Twitter, no dia 26: “Alguém pode ajudar? Temos um paciente que é um enorme fã de Star Wars. Infelizmente, o tempo não está do lado dele (…). O desejo dele é ver o último filme final de Star Wars (…) com o seu filho”. E, qual magia tecnológica, a resposta acabou por chegar directamente do patrão da Disney, Bob Iger.

Em resposta a um utilizador, Dan Furmedge, um médico londrino que partilhou a história, Iger, logo no dia a seguir, comprometeu-se a “tentar”, pedindo “pormenores”.

E, menos de 24 horas depois, chegava a notícia que poria o mundo dos fãs da Guerra das Estrelas em alvoroço: “Neste Dia de Acção de Graças, nós, na Disney, estamos gratos por podermos partilhar [o filme] The Rise Of Skywalker [Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker, em Portugal], com um paciente do Rowans Hospice e com a sua família. Que a força esteja consigo e com todos nós!”