A H&M quer continuar a crescer, mas “dentro dos limites do planeta”

É possível existir uma fast fashion sustentável?

Para responder às necessidades das quase dez mil milhões de pessoas que existirão no mundo em 2050, vamos precisar de continuar a crescer no futuro, mas tem de ser feito dentro dos limites do planeta. No final, a produção é impulsionada pela procura. A chave é separar o crescimento económico do uso dos recursos naturais, para que o desenvolvimento económico e social possa ocorrer de uma maneira em que o planeta consiga aguentar.

Mais A carregar...