Tal pai, tal filho – tal vinho

Nasceram com uma adega dentro de casa e com um parque de diversões de hectares e hectares. Passaram os dias na adega. Molharam o dedo no bagaço – e gostaram. Queriam ser taberneiros. Começaram a beber vinho com água para se habituarem ao sabor. Vindimam desde pequeninos. Têm raízes nas vinhas. Gerações e gerações. Vinhas antigas e uma árvore (genealógica) enorme.

