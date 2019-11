Doze vinhos portugueses para oferecer neste Natal

Do produtor Caminhos Cruzados e com a chancela enológica da dupla Manuel Vieira/Carlos Magalhães, esta a segunda edição do Teixuga é um vinho que não só evidencia o potencial de excelência da casta Encruzado como também uma enologia precisa e depurada. Uma espécie de Borgonha do Dão, que compara com os grandes brancos do mundo, ao destacar a integração enriquecedora com a madeira, a intensidade, harmonia de boca e acidez perfeita. Um branco sumptuoso, de grande classe. J.A.M (39,50€)