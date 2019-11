Doze vinhos para celebrar o Natal em grande

Para quem gosta de vinho, o Natal é sempre um momento difícil. A época é tão especial que somos tentados a abrir as melhores garrafas. Se o Natal é a festa da família, não devemos beber o melhor? Um enófilo mais radical pode responder: devemos, desde que a família saiba apreciar o que está a beber. Um consumidor normal, sem tiques de enochato, pode contrapor: que me interessa que o irmão, a irmã, o avô ou o pai não saibam apreciar devidamente um Barca Velha ou um outro grande vinho qualquer? Se é bom para mim, também é bom para eles.

Decida o leitor. Podendo, beba o que lhe apetecer. Mas lembre-se que nem sempre o vinho mais famoso ou mais caro é a escolha certa ou a mais sensata. Numa época de tantos exageros e contrastes gastronómicos, há vinhos mais acessíveis que podem proporcionar-lhe momentos igualmente prazerosos. O importante é encontrar o casamento certo para o que vai comer.

Com tantos fritos, não há nada como começar o dia ou a tarde com um bom espumante, de preferência um extra-bruto, sem qualquer sensação de doçura no final, para contrabalançar a gordura e refrescar o palato. Para o jantar de Consoada, reserve pelo menos um branco e um tinto: um branco para o polvo e um tinto para o bacalhau e o peru, se for tradição comê-lo. Também pode usar o branco com o bacalhau, desde que não seja um vinho demasiado marcado pela madeira e com pouca acidez. No final, com os doces, siga a tradição e beba um fortificado. Tanto pode ser um Porto como um Madeira ou um Moscatel.

Para o almoço de Natal, se for peru ou cabrito, deixe a repousar de véspera uma garrafa já com alguns anos de um tinto vigoroso e com algum músculo. Pode ser um Douro, um Alentejo ou um Bairrada – ou de outra região qualquer, claro. Se tiver que cometer uma loucura, é esse o momento: pelo tipo de comida e pelo significado do dia. Bem vistas as coisas, é melhor irmos bebendo o melhor enquanto podemos. Esperar pelo tal momento especial é bonito como ideia, mas a vida é demasiado incerta para fazermos grandes planos. Aproveite.

Doze vinhos para a ceia de Natal Kompassus Baga Private Collection 2013 Quando provar este vinho, não vai achar que já tem nove anos, tal é a sua juventude. É um Baga maduro, com taninos amigáveis e cheio de vigor e frescura. Um grande tinto da Bairrada, muito complexo e carnudo, que vai casar na perfeição com o bacalhau assado bem regado a azeite. P.G. (35€) Grande Rocim Reserva 2015 Os 15% de álcool podem assustar, mas, tratando-se de um Alicante Bouschet, não há motivo para ter receio. Esta casta precisa de amadurecer bem e, mesmo bem madura, continua a preservar uma bela frescura balsâmica. É um tinto alentejano poderoso, quase mastigável, e que está mesmo a pedir comida com proteína e gordura. Uma excelente companhia para o bacalhau e o cabrito assados. P.G. (57€) Bágeiras Espumante Super Reserva Bruto Natural 2016 A Quinta das Bágeiras, na Bairrada, consegue o prodígio de vender espumante na região do Champanhe. E consegue-o porque faz grandes espumantes a um preço extraordinário, como é o caso deste Super Reserva 2016. Um vinho já com alguma (boa) evolução e uma riqueza e frescura admiráveis. O que impressiona é associar um grande frescor a uma grande amplitude de boca. Para beber antes e até durante a ceia de Natal. P.G. (12€) Tapada do Chaves Reserva 2014 Aroma quente do Alentejo e do ano de origem, fruta vermelha, marca da idade já presente. Um certo lado rústico no aroma, até por uma ligeira nota animal – brett, uma característica de alguns vinhos alentejanos mais sujeitos ao envelhecimento. Na boca é espantoso. Tanino algo seco, que lhe confere acidez, mas com uma sapidez enorme e uma magnífica frescura que tempera o final da prova. Muito bom para beber já; óptimo para envelhecer durante mais um bom par de anos. M.C. (21,50€) Alambre 20 anos Este vinho começa a degu star-se logo pelo seu aspecto visual atraente – um dourado brilhante e bonito. Depois, seduz pelo seu aroma quente e doce, com notas de casca de laranja cristalizada e uma ligeira nota resinosa. É, por isso, um primor. Na boca a boa impressão continua. A começar pela sua consistência e densidade na boca. A doçura tradicional do moscatel impôs-se numa primeira impressão, mas a acidez e a consequência da oxidação conferem-lhe um equilíbrio que retempera o palato e paira como uma sensação quente e confortável durante o seu longo final. Ideal como companhia para sobremesas – leite-creme, bolos com frutos secos, etc. M.C. (23,70€, garrafa de 0,5o litros) Mouchão 2013 A natureza deste vinho e, principalmente a moldura que o tempo lhe conferiu – só é colocado no mercado após 36 meses em tonéis de macaúba e 24 meses de garrafa, tempo ao qual há a acrescentar mais o ano que passou após o engarrafamento – tornam-no especialmente gastronómico. O refinamento e o apuramento do seu enorme potencial já está, por isso, em condições de ser apreciado. Aromas de ameixa preta, notas de tabaco, tanino seco a conferir intensidade e frescor, riqueza de fruta na boca temperada com especiaria, é um vinho com a marca da casa. É um belíssimo vinho, que ficará muito bem numa mesa com bacalhau. M.C. (42,50€) Ex-aequo 2015 O Ex-aequo quando nasce dá origem a um acontecimento festejado especialmente pelos quem gostam de vinhos bem definidos. É também um acontecimento por ser um vinho de escassa produção, que aparece em anos especiais, por ser o topo de gama do Monte d’Oiro da família Bento dos Santos. E por ser sempre um vinho de uma classe inconfundível. Resultado de um lote de Syrah com 25% de Touriga Nacional, este tinto impressiona pela precisão, pelo apuramento do seu perfil clássico e pela extraordinária vocação gastronómica – uma marca da casa. O seu tanino polido, a especiaria no final de prova torna-o já muito atraente. E recomendável para a ceia de Natal. M.C. (56€) Quinta dos Carvalhais Único 2015 Outro vinho raro – depois das edições de 2005 e 2009, o Único regressou em 2015 e regressou numa forma extraordinária. Pela sua originalidade aromática, que revela o potencial da touriga do Dão. Pela sua harmonia. Pela polidez do tanino e pelo seu volume de boca, que proporcionam uma prova intensa e longa. É um vinho que na aparência se impõe mais pela elegância do que pelo poder, mas não hesite em levá-lo para a mesa. Aí a sua poderosa estrutura acaba por emergir e propiciar momentos de grande prazer. Com bacalhau no ponto, bom azeite a criar uma patine no palato, e legumes saborosos este tinto de Beatriz Cabral de Almeida fica no seu ecossistema perfeito. M.C. (80€) Valados de Melgaço Espumante Reserva Extra Bruto 2015 Um belíssimo espumante português para o início da noite, que certamente surpreenderá pela elegância e finesse ao melhor estilo de Champanhe. Boa mousse, de bolha fina e persistente, e aromas requintados, com notas de ervas maceradas, florais e de maçã verde. A acidez viva e o final seco e persistente vão combinar de forma perfeita e agradável com os mariscos, acepipes e até enchidos ou presunto dos preliminares da ceia. J.A.M. (19€) Deu La Deu Terraços Alvarinho 2016 Uma frescura e sabor intensos, que se entranham gulosamente com este Alvarinho da Cooperativa de Monção que é uma referência para a região. Pela harmonia, qualidade do sabor frutado e também excelente evolução em garrafa. Uma experiência que resultou de uvas de vinhas mais antigas fermentadas com leveduras da própria casta, a proporcionar um vinho já com notas de casca de tangerina e muito mineral. Imponente na boca. J.A.M. (25€) Quinta do Vesúvio Tinto 2011 Vinho sumptuoso e que exprime todas as virtudes de uma propriedade emblemática. À riqueza e complexidade aromática, associa ainda a intensidade dos sabores frutados, a frescura e os taninos firmes e saborosos que o recomendam não só para o bacalhau, mas também para as comidas mais complexas e untuosas, como é o caso dos assados. Está no ponto ideal de consumo. Um privilégio para quem (ainda) o tenha ou consiga encontrar. J.A.M. (49€) Ensemble Tinto 2015 Proveniente da zona de Carrazeda de Ansiães, este tinto de Sousão e várias castas de vinhas velhas é um Douro sério que reflecte bem a sua origem e composição: tem uma acidez elevada e uma solidez tânica notável, graças à casta Sousão, dominante no lote, e possui a profundidade, a complexidade e a expressão mineral própria das boas vinhas velhas. Beba-o com o cabrito assado. Vai ver que não se arrependerá. P.G. (30€)