O terror voltou a Londres

A ameaça terrorista voltou a atingir Londres. Ao início da tarde desta sexta-feira, um homem armado com uma faca matou duas pessoas na Ponte de Londres, deixando pelo menos mais uma dezena ferida.

As autoridades londrinas classificaram o incidente como um ataque terrorista e responderam como tal: o homem foi abatido a tiro pela polícia, depois de ter sido imobilizado por alguns civis. O indivíduo usava ainda um colete de explosivos falso, provocando o pânico entre as pessoas que frequentavam aquela região no centro da cidade.