Rúben Dias prolonga contrato com o Benfica até 2024

Chegou ao fim o processo negocial que envolvia o Benfica e o central Rúben Dias, com o internacional português a prolongar o vínculo ao clube até 2024. A cláusula de rescisão do contrato subiu, graças a esta renovação, até aos 100 milhões de euros.

“O Rúben faz parte da estratégia do Benfica. Ele tem todas as condições para ser o futuro capitão do Benfica e, face à trajectória no Benfica Campus, é lógico que o Benfica faça um esforço, porque é um jogador cobiçado na Europa, mas chegámos a acordo”, sublinhou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, em declarações à BTV.

“Ele está feliz e vai dar continuidade à carreira dentro do Benfica. Estou muito satisfeito porque é uma das peças fundamentais do Benfica no futuro”, acrescentou o dirigente sobre a prorrogação do contrato, revelando que Rúben Dias “esteve sempre sereno” ao longo do processo.

Uma versão, de resto, corroborada pelo próprio jogador. “Ao longo de toda esta operação, tanto eu como o clube estivemos muito tranquilos. A minha cabeça esteve sempre onde tinha de estar. Sempre fez sentido para mim e para o clube, acabámos por chegar a este acordo. Estou muito feliz”, resumiu Rúben Dias.