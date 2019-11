Medalha de bronze para Portugal nos Mundiais de trampolins

Portugal conquistou nesta sexta-feira a primeira medalha nos Mundiais de trampolins, no segundo de quatro dias de prova em Tóquio, com o bronze de Tiago Romão, João Caeiro, Diogo Costa e Diogo Cabral no duplo minitrampolim.

Na final, em que só competem três atletas, Romão, Caeiro e Costa conseguiram um total de 109,300 pontos, atrás da Rússia, nova campeã, com 114,800, e dos Estados Unidos, segundo, com 112,200.

O resultado português nesta prova não olímpica é, para já, o melhor em dois dias, sendo que, na qualificação para a final de tumbling masculino, ninguém conseguiu o apuramento.

Frederico Rodrigues foi o melhor, no 26.º lugar, com 66,900 pontos, enquanto Diogo Vilela foi 33.º, com 63,100, e Vasco Peso acabou em 39.º, com 56,200.

Sílvia Saiote e Mariana Carvalho ocupam um lugar de reserva para a final do trampolim sincronizado, depois de um total de 83,500 pontos, que valeu o 14.º posto da qualificação.

O apuramento para a final da modalidade olímpica de trampolim individual, no masculino e no feminino, está marcado para sábado, com as finais no dia seguinte. Diogo Abreu e Diogo Ganchinho são os representantes lusos.

A prova decorre até domingo no Ariake Gymnastics Centre, que vai acolher as competições de ginástica nos Jogos de Tóquio 2020, funcionando como “evento teste” para a competição olímpica.