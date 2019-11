Marco abriu a porta ao triunfo do Boavista nos Açores

A 12.ª jornada da Liga portuguesa de futebol arrancou com um triunfo do Boavista nos Açores, sobre o Santa Clara, por 1-2. Um resultado que coloca os “axadrezados” provisoriamente na quinta posição da classificação, com 18 pontos, e deixa os insulares à mercê de quatro adversários, no 11.º lugar.

Logo no segundo minuto de jogo, os portuenses colocaram-se em vantagem. Na sequência de um livre indirecto, o guarda-redes Marco fez uma defesa de recurso, incompleta, e a bola ficou à mercê de Neris. Na pequena área, o central do Boavista não teve dificuldades em inaugurar o marcador.

O jogo prosseguiu com algum equilíbrio, mas voltou a ser o Boavista a chegar ao golo. Rafael Costa variou o centro do jogo e Carraça tentou a sorte de fora da área. O remate saiu praticamente na direcção do guarda-redes do Santa Clara, que teve uma intervenção manifestamente infeliz e colocou a bola nas redes.

Os açorianos acentuaram, a partir de então, a supremacia na posse de bola, mas as ocasiões foram repartidas. A insistência do Santa Clara, porém, seria compensada já nos minutos finais, quando César, na sequência de um pontapé de canto, desviou de cabeça para o 1-2, aos 87’. Mas não seria suficiente para evitar a quinta derrota no campeonato.