Futebol de praia: Portugal luta pela final com Japão

A selecção portuguesa de futebol de praia, que eliminou na quinta-feira o Senegal, vai disputar o acesso à final do Mundial com o Japão, “carrasco” do Uruguai, num embate marcado para sábado, em Assunção, no Paraguai.

No encontro que fechou os quartos-de-final, os nipónicos, que têm como melhor registo em Mundiais os quartos lugares de 2000 e 2005, superaram na quinta-feira a formação “celeste” por 3-2, com golos de Takaaki Oba, Masanori Okuyama e Teruki Tabata.

Os uruguaios, que estiveram a perder por 3-0, ainda reduziram, por Gaston Laduche, de penálti, e Marcelo Capurro, a 20 segundos do final do encontro.

Portugal tenta o terceiro título

Antes, Portugal superou o Senegal por 4-2, com golos de Jordan Santos, Lansana Diassy (própria baliza), Léo Martins e Bê Martins, mantendo-se na corrida ao terceiro título Mundial, depois dos conquistados em 2001 e 2015.

Na outra meia-final, defrontam-se duas formações europeias, a Rússia, que surpreendeu o campeão em título Brasil por 4-3, e a Itália, vencedora por 5-4 face à Suíça, graças a um golo no último segundo de Emmanuele Zurlo, autor de um hat-trick.

Os russos somam dois títulos, em 2011 e 2013, e foram terceiros em 2015, enquanto a Itália foi segunda em 2008, derrotada na final pelo Brasil por 5-3, terceira em 1996 e quarta em 1995, 2004 e nas duas últimas edições (2015 e 2017).