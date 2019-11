Bruno Lage recusa arrependimento pelas escolhas na Champions

Bruno Lage, treinador do Benfica, reconheceu a desilusão pela eliminação precoce da equipa na Liga dos Campeões, mas recusou qualquer arrependimento pessoal nas escolhas para os jogos da fase de grupos, para os quais chamou, várias vezes, jovens com pouca experiência.

“Não é uma questão de me arrepender ou não. Esta é uma competição que já dura há algum tempo. Hoje, podemos olhar para um jogo e perguntar por que motivo A, B ou C não jogou naquele jogo, mas cada momento é diferente. O melhor “onze” é sempre aquele que procuramos colocar a cada momento”, disse o técnico, nesta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Marítimo, para a I Liga.

Já com a atenção centrada no regresso ao campeonato nacional, Lage destacou a mudança no comando da equipa madeirense, com a entrada de José Gomes para o lugar anteriormente ocupado por Nuno Manta Santos, que deixou o clube no 14.º posto.

“É um adversário difícil, competente e que mudou de treinador. Por isso, tem, eventualmente, uma motivação extra para o jogo, mas temos de estar no nosso melhor para vencer”, referiu, salientando as diferentes nuances que José Gomes pode introduzir no Marítimo: “Tem jogado, em termos nacionais, em 4x4x2 ou 4x3x3. Em Inglaterra, experimentou várias vezes uma linha de cinco defesas, mas o importante é perceber a dinâmica colectiva do próprio grupo”.