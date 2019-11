Arsenal despede técnico Unai Emery

O treinador espanhol Unai Emery foi despedido do comando técnico do Arsenal, que assumira no início da época 2018-19, anunciou esta sexta-feira o clube londrino no seu site oficial.

“Decidimo-nos pela rescisão de contrato com Unai Emery e a sua equipa técnica, a quem agradecemos o trabalho que fizeram no clube. A decisão foi tomada porque os resultados e as exibições não estiveram ao nível desejado”, escreveu a direcção do clube.

O Arsenal anunciou ainda que o sueco Freddi Ljungberg será o “treinador interino” e que o clube londrino já está a “procurar um novo treinador”.

Os “gunners” perderam na quinta-feira, por 2-1, na recepção aos alemães do Eintracht Frankfurt, num Grupo F da Liga Europa que lideram após cinco jornadas, somando o sétimo jogo consecutivo sem ganhar em todas as competições, desde o 3-2 caseiro ao Vitória de Guimarães, em 24 de Outubro.

Na Premier League, o Arsenal segue no oitavo lugar, com 18 pontos, a 19 do líder Liverpool e a oito dos lugares de acesso à Liga dos Campeões - o Chelsea é quarto, com 26.

Unai Emery, de 48 anos, foi contratado pelo Arsenal no final da época 2017-18 para suceder ao francês Arsène Wenger, que comandou os londrinos ininterruptamente desde Setembro de 1996 até Maio de 2018.

Na época passada, o Arsenal ficou em quinto lugar na Premier League, falhando o acesso à Liga dos Campeões, e foi finalista vencido da Liga Europa, perdendo a final com o Chelsea, por 4-1, num embate disputado em Baku.

De acordo com a imprensa britânica, o treinador português Nuno Espírito Santo, que comanda o Wolverhampton, é um dos fortes candidatos a suceder ao espanhol no comando dos “gunners”.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Talks are apparently already underway with Wolves boss Nuno Espirito Santo to replace ousted #Arsenal manager Unai Emery.



It is rumoured that he is “very interested” in the position...��



More ➡ https://t.co/wQQ12cnXUE#bbcfootball pic.twitter.com/hdkMhl6ATa — BBC Sport (@BBCSport) November 29, 2019