Contra a luz de António Júlio Duarte Duarte

Folheia-se Against The Day, o quinto livro de fotografia de António Júlio Duarte pela editora Pierre Von Kleist, e quer-se reconhecer os lugares, os objectos, as pessoas, as paisagens. Perceber o que mostram, dizer o que são. O desejo é compreensível. Afinal, as imagens são da América dos Estados Unidos, do nosso imaginário. E, no entanto, nem sempre respondem às perguntas que lhes fazemos. Limitam-se, amiúde, a exibir o mutismo das superfícies, da fotografia. Como se aquilo que retratassem não pudesse ser, totalmente, aceite, isto é, tornada objecto de discurso. Algo de semelhante já se havia visto na exposição Mercúrio, Galeria Zé dos Bois, em 2015, nas individuais realizadas na Galeria Pedro Alfacinha (em 2016 e 2017) ou no livro White Noise, também com a chancela da Pierre Von Kleist (2011). Ora, Against The Day cobre precisamente, em termos cronológicos, estes momentos. Em certo sentido, lembra-os, mas, sobretudo, exprime a construção de um ponto de vista sobre o real e a fotografia. E vai falando das afinidades, de relações, dos encontros de António Júlio Duarte.

