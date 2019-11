Um livro que começa e acaba no Tejo

Em Against the Day há fotografias de elementos arquitectónicos, mas os edifícios, as construções, a arquitectura não constituem os seus temas. Para os encontrar, no trabalho de artista, temos que folhear Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Este livro publicado por Nuno Miguel Borges, com o design gráfico de Pedro Falcão, faz duas coisas: estreia uma colecção dedicada à arquitectura portuguesa (o próximo número é consagrado às Termas Romanas de São Pedro do Sul pelos arquitectos João Mendes Ribeiro e João Gomes da Silva, com fotografias de José Pedro Cortes) e inaugura a incursão do artista na disciplina. “Foi a primeira vez que fiz um trabalho assim. Partiu de uma encomenda e com um objectivo definido, que é produzir um trabalho sobre uma obra. Tem uma função de documentação, a atitude é diferente daquela que norteou outros trabalhos”. A relação com real surge enquadrada por tema previamente definido pelo editor: “Acompanhar a construção de um edifício, registando o antes, o durante e o depois”. Para Nuno Miguel Borges, é a grande diferença em relação a outros projectos do artista. De resto não encontra grande diferenças. A sensibilidade e inteligências são as mesmas e permitiram a António Júlio Duarte, considera, “criar uma ficção dentro do programa proposto, com um trabalho poético e melancólico”.

