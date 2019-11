E se Elton John fosse, afinal, um de nós

Há milhares como eu por aí em pequenas bandas — tem que haver. Tudo o que precisava, inicialmente, era do encorajamento”, dizia Elton John em 1973 à Beat Instrumental. Haveria certamente milhares como ele, ou seja, miúdos a crescer no ambiente depressivo do pós-Guerra que ouviram Elvis Presley, que viram fotos de Elvis, e que descobriram ali uma nova luz, excitante. Haveria certamente muitos como ele, pianistas adolescentes dos subúrbios que estudavam Bach ou Chopin mas que, na verdade, queriam era saltar sobre o piano como Little Richard e praticar selvajarias no instrumento como Jerry Lee Lewis.

