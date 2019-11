A importância dos pais na pintura

“O que é que a posse significa para ti? 7% da população detém 84% da riqueza.” Em 1976, a arte conceptual politizada parecia ter atirado para o caixote do lixo a pintura, com tudo o que ela significa de ofício artesanal. Victor Burgin tinha criado um cartaz, com aparência de anúncio publicitário, com a fotografia de um casal a beijar-se. O cartaz foi exposto em outdoors de Newcastle e é provável que pouca gente na rua se tenha apercebido das duas frases citadas em cima. Esse tipo de estratégia virou entretanto lugar comum. Todos os dias, milhões de pessoas partilham mensagens semelhantes nas redes sociais sob a forma de memes.

