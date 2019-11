Estreia: a última das “4 Estações d’O Gajo“ chama-se Alcântara-Terra

Rossio, Santa Apolónia, Cais do Sodré e Alcântara-Terra. Quatro EPs, quatro capítulos de um projecto chamado "As 4 Estações d'O Gajo", projecto do músico e compositor João Morais. São quatro estações ferroviárias paralelas às estações do ano, inspiradas nas Quatro Estações de Vivaldi.

Ao longo deste ano o PÚBLICO apresentou em primeira mão os vídeos de lançamento destes trabalhos, um ciclo que teve início em Janeiro e que termina agora com a estreia de Cidade Oculta, tema que apresenta o EP Alcântara-Terra.

A edição e apresentação pública do disco está marcada para o próximo dia 7 de Dezembro no Ferroviário, em Lisboa — o concerto terá duas sessões, às 19h e às 22h.

Os quatro EPs contam com a participação de José Anjos (Poesia), Joana Guerra (Violoncelo), Carlos Barretto (Contrabaixo) e Karlos Rotsen (Piano). A edição é da Rastilho Records.