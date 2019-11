Instagram, Facebook e Messenger estão em baixo

Não está a conseguir publicar no Facebook ou no Instagram? E enviar mensagens pelo Messenger do Facebook? Não está sozinho: as três aplicações estão a registar falhas um pouco por todo o mundo.

De acordo com o site Down Detector, que regista a actividade de “qualquer serviço que os utilizadores considerem de vital importância à sua rotina, incluindo (mas não se limitando a) provedores de internet, provedores de rede móvel, linhas aéreas, transporte público e serviços online”, os primeiros relatos de instabilidade começaram pelas 12h e as três aplicações de Mark Zuckerberg ainda estão a funcionar com falhas.

O mesmo site detalha que, no Instagram, não é possível publicar fotografias nem responder a mensagens privadas. Há também falhas no carregamento da página principal e nas histórias. De acordo com o site Google Trends, a frase “Instagram com problemas” foi a mais pesquisada na última hora.

No Facebook, os utilizadores relatam problemas com o login e a carregar as páginas. O Messenger também está com problemas, com algumas mensagens a não serem entregues.

Ainda não se conhece a causa destes problemas.