PJ e fisco investigam fraude de sete milhões em negócio de carne com a Venezuela

A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária estão a investigar um esquema de fuga aos impostos por parte de um grupo empresarial português que vendeu toneladas de carne a uma empresa pública da Venezuela. As autoridades, soube o PÚBLICO, investigam suspeitas de fraude fiscal qualificada e lavagem de dinheiro, calculando que o Estado foi defraudado em mais de sete milhões de euros em IRC e IRS.

O inquérito-crime, dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), tem o nome de Operação Navidad.

As autoridades têm fortes indícios de que os lucros conseguidos com o negócio não foram totalmente declarados ao fisco e que os arguidos receberam comissões avultadas que terão canalizado para sociedades offshore, com o objectivo de escapar à tributação em Portugal.

“Sob suspeita estão vários contratos, celebrados entre 2013 e 2016, entre uma empresa estatal venezuelana e uma sociedade pertencente a um grupo empresarial português, no valor de dezenas de milhões de euros, respeitante à venda de várias toneladas de carne”, refere um comunicado da PJ, que esclarece que foram efectuadas ontem, no âmbito deste caso, dez buscas domiciliárias e não domiciliárias, por suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, num processo-crime dirigido pelo .

Nesta investigação estão envolvidas a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ e a Direcção de Serviços de Investigação da Fraude e de Acções Especiais da Autoridade Tributária (DSIFAE). “Existem fortes suspeitas de que os elevados proventos obtidos com negócio não tenham sido integralmente declarados fiscalmente, e de que os arguidos tenham recebido comissões avultadas através de sociedades offshore, lesando o Estado português em milhões de euros”, refere ainda a mesma nota informativa.

As buscas realizaram-se na quarta-feira. Foi detida uma pessoa, e constituídas arguidas três empresas e duas pessoas (com idades entre os 48 e os 57 anos).