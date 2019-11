GNR resgata 98 cães e 11 gatos de uma casa e identifica mulher por maus tratos

Mais de uma centena de animais, entre cães e gatos, foram resgatados de uma habitação na Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, e uma mulher foi identificada pelo crime de maus tratos, anunciou nesta quinta-feira a GNR.

No âmbito de uma investigação, que decorria há dois meses, por suspeitas do crime de maus tratos a animais de companhia, os militares realizaram uma busca domiciliária e recolheram 98 cães e 11 gatos no Casal Lapão, refere o comunicado daquela força de segurança.

“Os animais viviam em más condições higieno-sanitárias, sem qualquer tipo de assistência médico-veterinária, encontrando-se a superfície do alojamento coberta de dejectos”, descreve a GNR.

A GNR identificou uma mulher, de 56 anos, pela prática de crime de maus tratos a animais de companhia, tendo os factos sido remetidos para o Ministério Público de Vila Franca de Xira. A suspeita foi constituída arguida e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, acrescenta o comunicado da GNR.

A acção contou com o apoio do município de Arruda dos Vinhos e de associações de animais, a quem os animais foram entregues “para lhes serem prestados, não só cuidados médico-veterinários, como outras condições que proporcionem bem-estar animal”, acrescenta o comunicado.