Comandos não usaram posto médico do campo de tiro no dia em que primeiro instruendo morreu

O posto médico do Campo de Tiro de Alcochete, onde decorreram as primeiras horas da Prova Zero do curso 127 de Comandos, em Setembro de 2016, não foi utilizado no dia 4, quando um dos seus instruendos, Hugo Abreu, morreu de desidratação extrema, resultante de um golpe de calor. Nessa mesma noite, Dylan da Silva foi levado de ambulância para o Hospital do Barreiro, por ser este o hospital mais próximo. O jovem de 20 anos não resistiu a uma falência multiorgânica resultante de desidratação extrema e golpe de calor, e morreu uma semana depois.

