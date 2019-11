Amigo de Sócrates assumiu que tinha cofre com 200 mil euros para pagar a facilitadores

Carlos Santos Silva, empresário e amigo de José Sócrates, assumiu esta quinta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) que o cofre do BCP, que estava em nome do advogado Gonçalo Trindade Ferreira, foi alugado a seu pedido e que os 200 mil euros que nele foram apreendidos durante as buscas eram seus.

Continuar a ler