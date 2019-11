Peço desculpa: Joacine e o Livre discordam em quê?

A pergunta do título é muito sincera. Que a deputada Joacine Katar Moreira e os dirigentes do Livre entraram em choque frontal, isso é evidente. Que ela disse que não conseguiu contactar o Grupo de Contacto, que o Grupo de Contacto disse que não tinha sido contactado; que uns disseram que não era para falar, que os outros disseram que já tinham falado; que se montou um tremendo escarcéu com acusações mútuas, tudo isso é público há uma semana, para grande alegria dos consumidores de redes sociais. Mas a resposta à minha pergunta continua a faltar: em termos substanciais, Joacine e o Livre discordam em quê, exactamente? Por que raio é que eles discutem tanto, todos os dias?

