Os extremos tocam-se? (I)

A eleição de um deputado do Chega, à qual se tem associado (precipitadamente) a mesma capacidade de expansão que o próprio Ventura julga ter, tem motivado uma discussão sobre a irrupção do “populismo” em Portugal. Começo por discordar do uso vulgar do conceito: o que há é um nacional-populismo com traços evidentes de neofascismo, uma cultura política ocidentalista contra as “ameaças” do Sul do mundo, vindas de minorias descritas como “anti-ocidentais”, presente na esfera política e cultural do Ocidente desde os anos 1990. Não nasceu com Trump e Bolsonaro; é apenas o mais recente surto de uma cultura política reacionária que, desde o início da era das massas, perpassa o conjunto das direitas e que, em momentos como o atual, ganha autonomia face aos seus partidos tradicionais, mas que nunca deixou de estar dentro deles. Não foram descritos como “populistas” nem de extrema-direita os 85 deputados do PSD e do CDS (80% do total deles) que, em julho, denunciaram o “uso doutrinário e ideológico” das “questões da identidade de género” feito, segundo eles, pelo Ministério da Educação. E, contudo, o texto que assinaram é em tudo semelhante aos discursos de Bolsonaro e Salvini.

Continuar a ler