Ricardo Sá Fernandes vai analisar polémica entre Joacine e Livre

O advogado Ricardo Sá Fernandes, um dos 11 membros do conselho de jurisdição do Livre, será o relator responsável pela emissão de um parecer sobre as declarações e acusações trocadas nos últimos dias entre a direcção do partido e a sua deputada eleita, Joacine Katar Moreira. O conselho de jurisdição do Livre reuniu esta quarta-feira e encarregou a comissão de ética e de arbitragem de elaborar um parecer sobre o desacerto entre a deputada e o grupo de contacto do partido nos próximos oito dias, ou seja, 5 de Dezembro, apurou o PÚBLICO.

A decisão de levar o tema ao conselho de jurisdição foi aprovada no domingo, em reunião do Livre, confirmou ao PÚBLICO o assessor de comunicação da parlamentar.

No documento enviado aos militantes e apoiantes do partido a que o PÚBLICO teve acesso, o conselho de jurisdição encarrega a comissão de ética e de arbitragem a “apurar os factos subjacentes ao conflito entre o grupo de contacto e deputada do Livre e o seu gabinete”.

Depois disso, essa mesma comissão deverá “esclarecer, à luz dos factos em causa, as dúvidas existentes quanto à forma de estabelecer o adequado relacionamento entre os órgãos do partido e os seus eleitos para cargos políticos” e “propor soluções para os problemas suscitados”. O documento prevê ainda a proposta de uma “actuação disciplinar, se for caso disso” que poderá ser aplicada ou à deputada Joacine Katar Moreira ou à direcção do partido.

No caso de estar em causa um processo disciplinar, este segue “um regimento próprio” e pode resultar em advertência, suspensão de funções (até um máximo de seis meses) ou afastamento.

Recorde-se que na origem da polémica está a abstenção de Joacine Katar Moreira na votação da proposta apresentada pelo PCP sobre a nova agressão à Faixa de Gaza e a troca de acusações que se seguiu depois disso. A deputada justificou a sua abstenção com “dificuldades de comunicação” com o partido, afirmando que durante três dias tentou — sem sucesso — perceber os “posicionamentos da direcção relativos ao sentido de voto” desta e de outras propostas. Mas do lado da direcção do Livre, a versão é outra.

Além dos “problemas de comunicação” assinalados de ambas partes, Joacine Katar Moreira queixou-se de “falta de apoio” dos membros da direcção e do fundador do partido, Rui Tavares. As afirmações da deputada eleita não foram bem recebidas pelo Livre. À entrada da reunião da assembleia do Livre no último domingo, Rui Tavares declarou-se “perplexo”.