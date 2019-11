Centeno nega a Cabrita 80 milhões de euros para forças de segurança

A tensão entre o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o ministro das Finanças, Mário Centeno, está instalada nas negociações sobre o Orçamento do Estado para 2020 dentro do Governo, soube o PÚBLICO. Cabrita precisa de cerca de mais 80 milhões de euros em relação ao orçamento do Ministério da Administração Interna (MAI) para 2019, para satisfazer as reivindicações das forças de segurança. Mas Centeno apenas prevê dar-lhe cerca de mais 16 milhões, aplicando a regra de um por cento de aumento para cada ministério.

