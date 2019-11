Trump faz visita surpresa a militares no Afeganistão

Donald Trump fez esta quinta-feira, Dia de Acção de Graças (ferido nacional nos Estados Unidos), uma visita não programada às tropas norte-americanas no Afeganistão, a sua primeira viagem ao país desde que se tornou Presidente.

O chefe de Estado voou a bordo do avião Air Force One acompanhado pelo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O'Brien, e por uma pequena comitiva de assessores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Trump encontrou-se com o Presidente afegão, Ashraf Ghani, antes de se dirigir às tropas norte-americanas. O Presidente serviu peru, prato tradicional do Thanksgiving, aos militares e jantou com eles.

Repete-se assim a tradição de o chefe de Estado visitar as tropas em missão no exterior. Em 2018, por exemplo, Trump esteve no Iraque no dia seguinte ao Natal, naquela que foi sua primeira visita a tropas norte-americanas no Médio Oriente.