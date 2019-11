Como uma apreensão de droga na Galiza se tornou “histórica”

É a primeira vez que uma embarcação do tipo submergível é apreendida na Europa no âmbito do combate ao narcotráfico. O “narcossubmarino” descartável seria afundado após terem sido retirados os três mil quilos de droga a bordo. Neste P24 ouvimos Mariana Oliveira, enviada especial à Galiza.

